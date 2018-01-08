Під час пожежі в Трамп-тауер постраждали дві людини
19:43, 08 січня 2018Світ
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Сам президент США Дональд Трамп був в цей час у Вашингтоні.
Пожежа сталася на даху / скріншот
Постраждали дві людини, один з них отримав серйозні травми під час пожежі в хмарочосі Трамп-тауер у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.
За останніми даними пожежної служби міста, життя потерпілого може перебувати в небезпеці.
Сам президент США Дональд Трамп був в цей час у Вашингтоні.
Раніше cин президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в 68-поверховому Трамп-тауер був невеликим спалахом електричного походження.
У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа, є постраждалі
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