Під час пожежі в Трамп-тауер постраждали дві людини

Постраждали дві людини, один з них отримав серйозні травми під час пожежі в хмарочосі Трамп-тауер у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

За останніми даними пожежної служби міста, життя потерпілого може перебувати в небезпеці.

Сам президент США Дональд Трамп був в цей час у Вашингтоні.

Раніше cин президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в 68-поверховому Трамп-тауер був невеликим спалахом електричного походження.