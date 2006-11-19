Росія обігнала Україну на шляху до СОТ

Росія і США підписали двосторонній протокол про приєднання РФ до Всесвітньої організації торгівлі.

Як передає РІА «Новини», таким чином, Росія завершила всі двосторонні переговори по вступу у ВТО. Переговори з США були одними з найскладніших для РФ.

Разом з протоколом про завершення переговорів підписується обмінний лист, в якому Росія бере на себе зобов`язання, що ситуація у сфері захисту інтелектуальної власності в країні не погіршуватиметься, а навпаки, удосконалюватиметься законодавство і практика застосування права.

Підписується також пакет інших документів, зокрема, пакет обмінних листів, що стосуються заходів ветеринарного контролю. Ці листи стосуватимуться ветеринарної інспекції американських виробників м`яса - боєнь і переробних підприємств. Окремі документи будуть підписані по хворобах свиней і великої рогатої худоби, а також біотехнологіях.

Протокол про завершення російсько-американських переговорів по ВТО планувалося підписати ще в ході саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі влітку цього року. Але тоді каменем спотикання стало питання ветеринарних заходів. Президенти РФ і США поставили перед парламентерами завдання завершити переговори до 1 жовтня, проте переговори затягнулися до середини листопада.

Росія на переговорах з США відстояла всі принципові позиції по захисту свого ринку, заявив напередодні глава Міністерства економічного розвитку Герман ГРЕФ.

Г.Греф підтвердив, що Росія залишила за собою право зберегти м`ясні квоти до 2009 року і при необхідності продовжити їх після 2009 року.

Що стосується держпідтримки сільгоспвиробників, то, по словах Г.Грефа, обсяги субсидій ще обговорюватимуться на багатобічних переговорах.

Міністр нагадав, що завершальний раунд переговорів з США стосувався доступу на ринок фінансових послуг, захисту інтелектуальної власності і сільського господарства.

Активна фаза переговорів по приєднанню РФ до ВТО тривала шість років, переговори велися з 56 країнами.

Нагадаємо, що Україні залишилося підписати два двосторонні протоколи про приєднання до Всесвітньої організації торгівлі: з Тайванем і Киргизією.