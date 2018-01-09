Ще одного відомого актора звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітніми

Американського актора Джеймса Франко, якого в цього року нагородили премією "Золотий глобус" за роль у фільмі "Горе-творець", звинуватили у сексуальних домаганнях. Актриса Вайолет Палей на своїй офіційній сторінці в Twitter розповіла, що артист намагався примусити її до сексуального зв'язку, а пізніше запрошував до готелю її неповнолітню подругу. Про це повідомляє NY Daily News.

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"У тебе на церемонії був дуже цікавий значок #TimesUp, Джеймс Франко. Можливо, ти забув, коли намагався у своїй машині схилити мою голову до свого оголеного пеніса, а в інший раз ти намагався заманити в свій номер в готелі мою подругу, якій було всього 17 років? І це після того, як тебе спіймали на спробі зробити те ж саме з іншою 17-річною дівчиною?", - написала Палей.

Цього року на церемонії вручення нагород Голлівудської асоціації іноземної преси на багатьох зірках можна було помітити значки з написом "TimesUp", пише Styler.

Це значки громадської організації, яку створили американські актриси кіно, театру і телебачення для боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією за статевою ознакою.