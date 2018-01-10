Президент Південної Кореї готовий зустрітися з Кім Чен Ином

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що готовий провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Він зазначив, що зустріч лідерів двох країн можлива лише за дотримання "певних умов", передає Yonhap.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін раніше говорив, що проведе зустріч із Кім Чен Ином для зняття напруги в регіоні.

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Нагадаємо, КНДР і Південна Корея домовилися відновити військову "гарячу лінію" між країнами під час переговорів на найвищому рівні.

9 січня почалися перші за два роки офіційні переговори представників Південної Кореї і КНДР.

Першим результатом переговорів-2018 стало підтвердження Північної Кореї готовність відправити делегацію на Зимові Олімпійські ігри.