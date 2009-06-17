Білорусь знімає митний контроль на кордоні з Росією

Державний митний комітет Білорусі знімає запроваджене сьогодні зранку посилення контролю за переміщенням вантажів з Росії.

Про це в Мінську повідомив журналістам заступник голови ДМК Сергій БОРИСЮК, передає РІА “Новости”.

"Відповідне рішення прийнято з врахуванням інформації, що надійшла з РФ, про можливість безперешкодного переміщення до Росії білоруських товарів", - сказав С.БОРИСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня міністр сільського господарства і продовольства Білорусі Семен ШАПІРО і голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО повідомили, що Білорусь вже з завтрашнього ранку відновить постачання молочної продукції до Росії, що припинилося приблизно на тиждень через невідповідність документів на неї російському законодавству.

Державний митний комітет Білорусі сьогодні о 09.00 запровадив посилений митний режим контролю за переміщенням вантажів на основних білорусько-російських магістралях у відповідь на заборону експорту молочної продукції в РФ.