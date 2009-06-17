Україна і Росія знову намагалися розділити Азовське море

16-17 червня у Москві відбувся черговий раунд переговорів делегацій України і Російської Федерації з питання розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, українську делегацію очолив Посол з особливих доручень МЗС України Віктор КИРИК, російську – Посол з особливих доручень МЗС РФ Олександр ГОЛОВІН.

Обговоривши можливі шляхи врегулювання питань, які відносяться до суміжних морських просторів, cторони підтвердили свої позиції щодо лінії державного кордону в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.

Наступний раунд переговорів має відбутися в четвертому кварталі 2009 року в Києві.