Справа про російське втручання: Трамп заявив про продовження "полювання на відьом"
20:12, 10 січня 2018Світ
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Він також підкреслив, що Республіканська партія повинна взяти в руки контроль над ситуацією.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері заявив, що у США триває «найбільше полювання на відьом».
«Найбільше полювання на відьом в історії США триває. Не було змови (з Росією), все, включаючи демократів, знають, що не було змови, і все ж це триває і триває. Росія і світ сміються над дурістю, яку спостерігають», - написав Трамп.
Він також підкреслив, що Республіканська партія повинна взяти в руки контроль над ситуацією.
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