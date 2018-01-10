Справа про російське втручання: Трамп заявив про продовження "полювання на відьом"

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері заявив, що у США триває «найбільше полювання на відьом».

«Найбільше полювання на відьом в історії США триває. Не було змови (з Росією), все, включаючи демократів, знають, що не було змови, і все ж це триває і триває. Росія і світ сміються над дурістю, яку спостерігають», - написав Трамп.

Він також підкреслив, що Республіканська партія повинна взяти в руки контроль над ситуацією.