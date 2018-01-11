У Таїланді затримали ватажка японської мафії після того, як його фото стали вірусними в інтернеті

У Таїланді поліція заарештувала 74-річного ватажка японської мафії, який 15 років приховувався від правоохоронців.

Поліції вдалося знайти втікача по фотографіям, які стали вірусними в інтернеті, повідомляє BBC. Фото чоловіка зробив випадковий перехожий, який не знав про його особистість. На фото був зображений чоловік з татуваннями, характерними для членів традиційного японського злочинного угрупування «Якудза».

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Мафіозі звинувачують у вбивстві членів ворожого «клану» у 2003 році.

Видання зазначає, що поліція у Таїланді заарештувала чоловіка за порушення візового режиму. Тепер він буде екстрадований до Японії, де йому пред’являть звинувачення у вбивстві.

За словами тайської поліції, чоловік зізнався, що дійсно був членом «Якудза», проте заперечує свою причетність до вбивства.

Як повідомляв УНІАН, в Японії власникам тату заборонили відвідувати лазні й басейни, через те, що татуювання у них асоціюється з членами мафії "Якудза".