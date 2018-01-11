У РФ здійняли істерику через підручник зі словами про революцію в Києві і Крим, що "поплив в іншому напрямку"

Міністерство освіти і науки Росії направило на додаткову експертизу шкільний підручник з історії, в якому йдеться про "революцію в Києві" і " Кримський півострів, що поплив в іншому напрямку".

Читайте також"Тому що він слабкий": сенатор США жорстко розкритикував атаки Путіна на демократію

Згідно з документом, розміщеним на сайті міністерства в четвер, "наукову історико-культурну" експертизу навчального посібника до 27 січня повинна буде провести Російська академія наук, передає Радіо Свобода.

Йдеться про підручник для десятого класу за авторством Олега Волобуєва, Сергія Карпачова і Петра Романова. У жовтні член Ради Федерації від анексованого Росією Криму Сергій Цеков поскаржився на опис подій у Києві на початку 2014 року. На думку політика, неприпустимо називати "революцією" Євромайдан, який він сам охарактеризував як "кривавий путч".

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко назвала текст підручника провокаційним.