У РФ здійняли істерику через підручник зі словами про революцію в Києві і Крим, що "поплив в іншому напрямку"

15:47, 11 січня 2018
Світ
2811 0

Йдеться про підручник з історії для десятого класу за авторством Олега Волобуєва, Сергія Карпачова і Петра Романова.

У Російському підручнику Євромайдан назвали революцією, що противорчеит офіційної позиції РФ / фото УНІАН

Міністерство освіти і науки Росії направило на додаткову експертизу шкільний підручник з історії, в якому йдеться про "революцію в Києві" і " Кримський півострів, що поплив в іншому напрямку".

Читайте також"Тому що він слабкий": сенатор США жорстко розкритикував атаки Путіна на демократію

Згідно з документом, розміщеним на сайті міністерства в четвер, "наукову історико-культурну" експертизу навчального посібника до 27 січня повинна буде провести Російська академія наук, передає Радіо Свобода.

Йдеться про підручник для десятого класу за авторством Олега Волобуєва, Сергія Карпачова і Петра Романова. У жовтні член Ради Федерації від анексованого Росією Криму Сергій Цеков поскаржився на опис подій у Києві на початку 2014 року. На думку політика, неприпустимо називати "революцією" Євромайдан, який він сам охарактеризував як "кривавий путч".

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко назвала текст підручника провокаційним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відносини України і Росії#підручник історії у Росії