Євромайдан змусив Путіна "зірвати маски" і показати світові своє хиже обличчя – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що «військова машина», створена на західному кордоні Російської Федерації, здатна здійснити будь-який варварський задум Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у рамках роботи 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сьогодні у Києві.

«Майбутнє світу залежить винятково від нас, залежать від нашої твердої та безкомпромісної відповіді на дії тих, хто хоче кинути світ знову до темних середніх віків. Я гадаю, що Революція гідності стала поштовхом до демократії, а Кремль намагається свідомо обманути західні демократії», - зазначив Порошенко.

"Я переконаний, що саме українська Революція Гідності стала “дзвінком будильника” для демократичного світу. Кремль цілеспрямовано намагався приспати пильність західних демократій. Непомітно, але системно руйнував їх зсередини", - відзначив він.

Президент наголосив, що насправді гібридна війна проти Заходу уже тривала, коли президента Росії Володимира Путіна приймали на зустрічах «Великої вісімки».

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«Коли з ним у світових столицях підписували контракти на мільярди, але мало хто брав до уваги, що ці гроші не будуть використані на благо росіян, на розвиток великих незаселених районів Росії, вони були використані для того, щоб розбудовувати російську армію, для того, щоб забезпечувати цілі Кремля», - сказав Порошенко.

«Будь-які популістські партії, які були зрощені Кремлем, пішли маршами по Європі, вони були готові до того, щоб вести справу до розпаду ЄС. Військова машина, збудована на західному кордоні, уже здатна здійснити будь-який варварський задум Кремля», - переконаний президент України.

«Але Революція Гідності зірвала цей план, Кремль був не готовий до повномасштабного гібридного наступу на Європу, ще треба було кілька років, щоб були рішучі дії Кремля», - вважає він.

«Євромайдан підштовхнув Росію до фальстарту…Україна для Росії - це не просто частина колишньої імперії, це символ, складова імперської величі, без якої Кремль не може уявити свою імперію», - додав Порошенко.

За його словами, Путіну довелося піти ва-банк, «зірвати маски» і показати всьому світові своє справжнє хиже обличчя.

«На жаль, в цій ситуації жодний нейтралітет, жодна позаблоковість не допомогли б Україні. Тепер вже зрозуміло, що це казки, якими агресор заколисує свою потенційну жертву», - резюмував глава держави.