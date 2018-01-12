Трамп розповів, чому не поїде в Лондон

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував поїздку в Лондон через незгоди з діями адміністрації свого попередника Барака Обами.

Про це він написав у твіттері.

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«Причина, по якій я скасував поїздку в Лондон, полягає в тому, що я не великий шанувальник адміністрації Обами, яка продала, можливо, найкращу будівлю посольства в Лондоні з найкращим розташуванням за копійки, щоб побудувати нове на околиці за $1,2 млрд. Хотіли, щоб я перерізав стрічку? Ні!» — написав Трамп.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Трамп передумав відвідувати Великобританію, так як залишився незадоволений підготовкою візиту і його офіційним рівнем, який не дозволив би президенту США зустрітися з королевою Єлизаветою II.