Британський музикант Ерік Клептон зізнався, що втрачає слух

Легендарний рок-музикант Ерік Клептон зізнався, що втрачає слух. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу ВВС.

"Я все ще збираюся працювати, я роблю кілька концертів. Я збираюся зробити шоу в Гайд-парку в Лондоні в липні. Єдине, що мене турбує в моєму віці, як довго я зможу ще зберігати здатність бути музикантом. Справа в тому, що я глохну, страждаю від шуму у вухах, і мої руки працюють вже не так, як раніше".

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Клептон зазначив, що дивно як він все ще живий після стількох років пристрасть до алкоголю і наркотиків.

Британський рок-музикант є командором Ордена Британської імперії. Клептон – єдиний музикант, який тричі включений в Зал слави рок-н-ролу-як сольного виконавця і члена рок-груп Cream і The Yardbirds.