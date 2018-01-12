Низка країн розкритикувала Трампа через слова про "мігрантів з брудних дірок"

21:03, 12 січня 2018
Світ
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Влада Ботсвани попросила США уточнити, чи вважають їх «смердючою дірою».

REUTERS

МЗС Сальвадора США направило ноту протесту в сявзи з висловлюваннями президента Дональда Трампа про мігрантів з "брудних дірок», повідомляється на сайті відомства.

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«Ми направили ноту протесту уряду США, підкреслюючи в цьому документі високу гідність сальвадорців, їх внесок у відновлення Пентагону після жахливого теракту 11 вересня 2001 року, а також відновлення Нового Орлеана після руйнівного урагану Катріна. Крім того, роль нашої країни підкреслюється завдяки участі, поряд з США, у численних миротворчих місіях на міжнародній арені».

Раніше влада Гаїті викликала представника США після слів Трампа про «брудні діри». Влада Ботсвани попросили США уточнити, чи вважають їх «брудною дірою».

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Теги: #брудні діри Трамп