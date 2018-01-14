Ді Капріо отримав роль у фільмі Тарантіно про Чарльза Менсона

Леонардо ді Капріо зніметься у наступному фільмі Квентіна Тарантіно, сюжет якого, за даними ЗМІ, буде пов'язаний зі злочинами секти «Сім'я» Чарльза Менсона. Про це повідомляє видання Deadline і Variety з посиланням на джерела, передає Meduza.

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За даними Variety, Ді Капріо зіграє старіючого безробітного актора. Раніше він знявся у фільмі Тарантіно "Джанго звільнений".

Раніше стало відомо, що Тарантіно запропонував Марго Роббі роль акторки Шерон Тейт - однією з жертв «Сім'ї». Також повідомлялося про можливу участь у фільмі Тома Круза, Аль Пачіно і Бреда Пітта.

Новий фільм Квентіна Тарантіно, дія якого, як очікується, буде пов'язано зі злочинами Менсона, вийде 9 серпня 2019 року - в 50-ту річницю одного з злочинів.