Режисер розкрив дату виходу третьої частини фільму "Вартові галактики"

Режисер Джеймс Ганн на своїй сторінці в Twitter розкрив дату виходу третьої частини серії "Вартові галактики". Після питання шанувальника про те, чи варто чекати "Вартових галактики 3", режисер написав "Вийде в 2020".

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Фантастичний бойовик "Вартові галактики" вийшов в прокат в 2014 році. Він був знятий по однойменній серії коміксів Marvel 2008 року. Фільм оповідає про команду супергероїв на чолі із Зоряним Лордом, які рятують галактику від задумів лиходія Ронана.

Режисер також заявив, що покупка студії 21th Century Fox компанією The Walt Disney Company ніяк не позначиться на історії для третіх «Вартових галактики».