Бельгія підняла у повітря винищувачі для перехоплення двох російських літаків
15:32, 15 січня 2018Світ
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Бельгія зараз відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу.
Бельгійські F-16 / REUTERS
Два бельгійських винищувачі F-16 були підняті в понеділок вранці для супроводу двох російських бомбардувальників над акваторією Північного моря.
Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir з посиланням на військове джерело, передає "Європейська правда".
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Згідно з повідомленням, бельгійські винищувачі наблизилися до російським Ту-160. Більше інформації не наводиться.
Бельгія з минулого четверга відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу, цю місію по черзі виконують бельгійські і голландські військово-повітряні сили.
Як повідомляв УНІАН, раніше ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією.
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