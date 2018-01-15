Бельгія підняла у повітря винищувачі для перехоплення двох російських літаків

Два бельгійських винищувачі F-16 були підняті в понеділок вранці для супроводу двох російських бомбардувальників над акваторією Північного моря.

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir з посиланням на військове джерело, передає "Європейська правда".

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Згідно з повідомленням, бельгійські винищувачі наблизилися до російським Ту-160. Більше інформації не наводиться.

Бельгія з минулого четверга відповідає за безпеку повітряного простору країн Бенілюксу, цю місію по черзі виконують бельгійські і голландські військово-повітряні сили.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією.