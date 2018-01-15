У Бельгії "зелені" запропонували використовувати прах померлих у якості добрива

16:33, 15 січня 2018
Світ
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Члени партії «зелених» Ecolo посилаються на дані дослідження, згідно з яким через 12 місяців людське тіло перетворюється в родючий і екологічно чистий компост.

Члени партії хочуть, щоб місто Монс став першим містом, де буде поширена подібна практика / фото womanadvice.ru

У бельгійському місті Монсі члени партії «зелених» Ecolo запропонували в якості способу поховання пускати прах померлих на компост.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Члени партії посилаються на дані дослідження, згідно з яким через 12 місяців людське тіло перетворюється в родючий і екологічно чистий компост. «Зелені» вважають, що він підійде для озеленення одного з парків. Крім того, його можна використовувати для вирощування рослин і дерев у пам'ять померлих людей.

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Члени партії хочуть, щоб Монс став першим містом, де буде поширена така практика. Обговорення цього питання відбудеться в адміністративній раді найближчим часом.

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Теги: #Бельгія прах добриво