Переможець "Євробачення" вирішив знову підкорювати конкурс через 9 років

Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак вирішив знову спробувати свої сили на конкурсі. Музикант написав пісню для свого виступу і збирається представити її в Португалії.

Відповідну заяву у понеділок, 15 січня, Олександр Рибак зробив на прес-конференції в Норвегії і опублікував радісну для своїх фанатів звістку на сторінці в Facebook.

На "Євробаченні-2018" Рибак планує знову представити Норвегію з піснею "Тhat's How You Write А Song" ("Ось як треба писати пісні").

Музикант вже представив не тільки нову пісню, але й кліп.

Нагадаємо, що в 2009 році Олександр Рибак здобув перемогу на "Євробаченні" з композицією "Fairytale".

Як повідомляв УНІАН, український співак Нікіта Алексєєв (Alekseev), який відмовився брати участь у Нацвідборі і оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі, представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі.