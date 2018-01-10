Євробачення-2018: український співак представив пісню, з якою виступить від іншої країни (відео)

Український співак Нікіта Алексєєв (Alekseev), який відмовився брати участь у Нацвідборі і оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі, представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі.

Відповідне відео з синглом опубліковано на офіційному YouTube-каналі поп-виконавця. Композицію "Forever" Алексєєв презентує вже на першому етапі білоруського відбору в Мінську.

Авторами музики та слів пісні стали Кирило Павлов і Євген Матюшенко. Чи представить Алексєєв Білорусь на Євробаченні 2018, вирішиться 11 січня на відборі в Мінську. Раніше повідомлялося, що український співак подав заявку на участь у конкурсі від іншої країни.