У Палестині призупинили визнання Ізраїлю як держави - ЗМІ

Центральна рада Організації визволення Палестини (ОВП) призупинила визнання Ізраїлю як держави, а також припинила співпрацю у сфері безпеки і економіки «для досягнення незалежності національної економіки».

Про це повідомляє агентство WAFA з посиланням на документ, прийнятий керівництвом ОВП в місті Рамалла на Західному березі річки Йордан, передає РБК.

Читайте такожТрамп пригрозив скоротити фінансування країнам ООН за голосування проти США щодо Єрусалиму (відео)

Вжиті заходи будуть діяти доти, поки Ізраїль не визнає Палестину державою в межах 1967 року і не скасує свого рішення про приєднання Східного Єрусалиму у кордони ізраїльської столиці, а також не припинить будувати свої поселення на спірних територіях.

Рада також «підтвердила рішучість палестинського народу всіма можливими засобами боротися з режимом ізраїльської окупації».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень в Єрусалимі і на палестинських автономних територіях. Під час сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, понад 700 дістали поранення.