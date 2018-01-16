Вибух у житловому будинку в Бельгії: під завалами знайдено тіла двох людей

У бельгійському місті Антверпен внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще 14 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Поліція повідомила, що знайшла тіла двох осіб під завалами будівлі. Як зазначає Reuters, ще п'ятеро людей отримали тяжкі травми, одна людина у критичному стані.

Поліція заявила, що це не було терористичною атакою. Як повідомляли ЗМІ, ймовірною причиною вибуху може бути витік газу.

Як повідомляв УНІАН, сильний вибух стався в італійському ресторані в районі Паарденмаркт. Внаслідок вибуху було також пошкоджено 3 сусідні будівлі.