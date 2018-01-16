У Бельгії потужний вибух зруйнував житловий будинок (фото)

У житловому будинку в бельгійському місті Антверпен стався вибух, в результаті якого будівлю було зруйновано.

Як повідомляє The Independent, в результаті вибуху постраждали від 10 до 20 осіб.

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Сильний вибух, який стався в італійському ресторані в районі Паарденмаркт, також пошкодив три сусідні будівлі.

Поліція не вважає подію терактом. За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу.

Відзначається, що рятувальники дістали з-під завалів 4 людини, ще як мінімум три знаходяться в пастці.

Зазначається, що на місці події працюють поліція й рятувальники, які продовжують пошуки людей, котрі все ще можуть знаходитися під завалами.