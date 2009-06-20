Жадібність стала причиною економічної катастрофи США

Надмірна жадібність деяких людей обернулася для мільйонів втратою накопичень і сприяла початкові "економічної катастрофи" в США, заявив у п`ятницю офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс.

Слова Гіббса прозвучали на тлі справи про мільярдера-фінансиста Аллена Стенфорда, який звинувачується в шахрайських операціях на суму 8 мільярдів доларів. Раніше в ЗМІ з`явилися повідомлення, що члени сім`ї Стенфорда і його друзі "вчинли масштабне шахрайство, засноване на облудних обіцянках" і сфабрикованих даних за минулі роки, з метою обману інвесторів. Судовий процес над звинуваченим відкрився у федеральному суді штату Вірджинія раніше у п`ятницю.

"Чи ця справа, чи попередні справи, свідками яких ми стали в останні місяці ... (але) є ті, чия надмірна жадібність вкрала у мільйонів людей їх заощадження і створила ... економічну катастрофу ... у нашій країні", - цитує Reuters слова Гіббса.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США, Stanford International Bank, власником якої є техаський мільярдер-фінансист Аллен Стенфорд, протягом 15 останніх років здійснював шахрайську схему, засновану на продажі депозитних свідоцтв, що гарантували високий відсоток прибутковості. Інвестори купували ці папери, повіривши в обіцянки "неймовірних і необгрунтовано високих ставок відсотка".

РІА “Новости”