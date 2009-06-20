США відрядили есмінець, щоб перехопити корейський корабель

За неофіційними даними, есмінець Військово-морських сил США направлений для перехоплення північнокорейського корабля, на борту якого можуть знаходитися озброєння. Як повідомили джерела у військових кругах США, ВМС планують перехопити корабель КНДР, який підозрюється в порушенні режиму нерозповсюдження і порушенні резолюції ООН, що передбачає жорсткі санкції щодо цієї країни, передає телеканал Fox News. Вони уточнили, що есмінець John McCain направлений для перехоплення.

Напередодні, 19 червня, повідомлялося, що американські військові відстежують рух північнокорейського судна, яке може перевозити заборонений вантаж порушуючи міжнародні санкції. Як передавало Associated Press, військові спостерігають за підозрілим судном Kang Nam, що прямує під прапором КНДР. Воно вийшло з північнокорейського порту 17 червня і досі йшло вздовж берегів Китаю.

Нова резолюція Ради Безпеки ООН щодо КНДР закликає країни проводити огляд північнокорейських судів, на борту яких можуть бути заборонені вантажі, тобто зброя або матеріали, пов`язані з ракетно-ядерною програмою. Проте застосування сили в таких випадках заборонене. Якщо країна, під прапором якої йде судно, не погоджується на інспекцію, вона повинна, згідно з резолюцією, направити судно у відповідний порт для огляду місцевою владою.

РосБізнесКонсалтинг