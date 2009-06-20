У Москві діють 17 українських земляцтв

Посольство України в Росії має намір активізувати співпрацю з українськими земляцтвами.

Про це йшлося на зустрічі посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА з головою правління Ради земляцтв України в РФ Вадимом СОЛОВЙОВИМ, повідомили УНІАН у посольстві.

За інформацією дипломатичного представництва, запорукою співпраці українського посольства з українськими земляцтвами могло б стати зміцнення наявних і налагодження нових зв`язків між регіонами України та Російської Федерації, а також конкретні проекти економічної та культурної взаємодії, реальна співпраця в інших сферах, що мають практичне значення.

Також досягнуто домовленості про проведення найближчим часом зустрічі К.ГРИЩЕНКА з членами правління Ради земляцтв України в РФ.

У Москві діє 17 земляцтв, які об`єднують вихідців з різних областей України та людей, які навчалися або працювали в цих областях.