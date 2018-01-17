"Найкрутіша мавпочка": родина хлопчика зі скандальної реклами H&M переїхала через погрози
Як говорить Манго, вона досі піддається нападкам в мережі через свою заяву про те, що не бачить расистського посилу у фотографії H&M.
Родина дитини зі скандальної рекламної фотографії магазину H&M змушена була переїхати з міркувань безпеки.
Про те, що родина п'ятирічного Ліама Манго була змушена переїхати з будинку в Стокгольмі, Бі-бі-сі розповіла його матір Террі Манго.
Як говорить Манго, вона як і раніше піддається нападкам в мережі через свою заяву про те, що не бачить расистського посилу у фотографії H&M.
"Вони вважають, що я продалася. Я - ганьба афроамериканців і всіх чорношкірих. Вони вважають, що я продала сина за гроші," - говорить Террі Манго.
"Я поважаю думку інших з цього питання. Я знаю, що расизм існує, але напис на толстовці расистським не вважаю," - додала вона.
Сам п'ятирічний Ліам Манго, за словами його мами, не розуміє ажіотажу, який викликала його фотографія.
"Він не розуміє, що відбувається. Йому всього п'ять років. Він ще не стикався [з расизмом]", - сказала Бі-бі-сі Террі Манго.
Як повідомляв УНІАН, раніше шведського ритейлера H&M звинуватили в расизмі через рекламу дитячої колекції одягу. На одному з фото чорношкірий хлопчик позує в худі з написом "найкрутіша мавпа в джунглях".
Після критики відома компанія видалила рекламу. Ритейлер вибачився за образу. У компанії пообіцяли, що будуть працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
Минулого тижня південноафриканські активісти, обурені зображенням чорношкірого дитини в толстовці з написом "найкрутіша мавпа в джунглях" атакували кілька магазинів H&M.