"Найкрутіша мавпочка": родина хлопчика зі скандальної реклами H&M переїхала через погрози

Родина дитини зі скандальної рекламної фотографії магазину H&M змушена була переїхати з міркувань безпеки.

Про те, що родина п'ятирічного Ліама Манго була змушена переїхати з будинку в Стокгольмі, Бі-бі-сі розповіла його матір Террі Манго.

Як говорить Манго, вона як і раніше піддається нападкам в мережі через свою заяву про те, що не бачить расистського посилу у фотографії H&M.

"Вони вважають, що я продалася. Я - ганьба афроамериканців і всіх чорношкірих. Вони вважають, що я продала сина за гроші," - говорить Террі Манго.

"Я поважаю думку інших з цього питання. Я знаю, що расизм існує, але напис на толстовці расистським не вважаю," - додала вона.

Сам п'ятирічний Ліам Манго, за словами його мами, не розуміє ажіотажу, який викликала його фотографія.

"Він не розуміє, що відбувається. Йому всього п'ять років. Він ще не стикався [з расизмом]", - сказала Бі-бі-сі Террі Манго.

Як повідомляв УНІАН, раніше шведського ритейлера H&M звинуватили в расизмі через рекламу дитячої колекції одягу. На одному з фото чорношкірий хлопчик позує в худі з написом "найкрутіша мавпа в джунглях".

Після критики відома компанія видалила рекламу. Ритейлер вибачився за образу. У компанії пообіцяли, що будуть працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Минулого тижня південноафриканські активісти, обурені зображенням чорношкірого дитини в толстовці з написом "найкрутіша мавпа в джунглях" атакували кілька магазинів H&M.