Швеція продовжила розгляд документів щодо Nord Stream
Кажуть, документація неповна
Швеція продовжила термін розгляду проектних документів Nord Stream (Північний потік) до кінця серпня, повідомив представник міністерства охорони навколишнього середовища цієї країни, передає Deutsche Welle.
В обгрунтуванні рішення зазначається, що Nord Stream знову надав неповну документацію. Зокрема, сумніви чиновників викликають питання забезпечення безпеки судноплавства у зв`язку з наявністю в регіоні морських мін, що залишилися з часів Другої світової війни .
Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.
Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччині. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема Естонія і Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.
Як очікується, першу нитку Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде побудовано до 2011 року, а другу аналогічній потужності - до 2012 року.