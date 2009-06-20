Браун готовий залишити пост прем'єр-міністра Великої Британії – ЗМІ

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН заявив, що готовий залишити свій пост, проте вважає, що він повинен очолювати Лейбористську партію на наступних парламентських виборах.

Так Г.БРАУН прокоментував поразку своєї партії на виборах до Європарламенту й місцевих влад, пише Газета.ру з посиланням на «The Guardian».

За словами глави уряду Великої Британії, його образили нападки з боку парламентаріїв-лейбористів, які намагалися змістити його з посад лідера партії й прем`єр-міністра.

Г.БРАУН також зазначив, що останні тижні були найгіршими в його політичній кар`єрі.