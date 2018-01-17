У Росії заарештували підлітків, які влаштували різанину у школі

Мотовилихинський районний суд Пермі заарештував на два місяці підлітків, які 15 січня скоїли напад на школу в Росії.

Як повідомляє «Коммерсант», засідання проходило у закритому режимі у міській лікарні Пермі №4, де підозрювані під охороною проходять лікування. Після того, як стан поліпшиться, їх переведуть до лікарняного блоку СІЗО.

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Відзначається, що вранці 15 січня підлітки напали на школу №127 в Пермі. Вони пройшли до будівлі навчального закладу і завдали ударів ножем вчителю праці та учням четвертого класу, після чого вдарили ножами один одного.

В результаті було госпіталізовано дев'ять дітей, вчительку та обох нападників.

Раніше слідчий комітет РФ повідомляв, що вранці 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням холодної зброї (ножів), яку намагалися запобігти знаходяться там же педагоги та школярі.

Тим часом, ЗМІ називали різні версії того, що сталося: за однією з версій, на навчальний заклад напали двоє чоловіків у масках та з ножами, а після нападу там почалася пожежа. За іншою, це була бійка між двома учнями, в якій обидва використовували ножі.