У Китаї оголосили третій із чотирьох рівень небезпеки
16:39, 20 червня 2009Світ
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...у зв`язку з наближенням шторму "Лінфа"
Китайські метеорологи оголосили про третій - оранжевий рівень небезпеки у зв`язку з наближенням до прибережних районів тропічного шторму "Лінфа". Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Це вже третій тропічний шторм цього року, який, як очікується, має досягти побережжя материкового Китаю в районі між східною частиною провінції Гуандун і південною частиною провінції Фуцзянь в неділю.
У КНР прийнята чотирирівнева система попередження про стихійні лиха, в якій рівень небезпеки позначається блакитним, жовтим, оранжевим або червоним кольорами.
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