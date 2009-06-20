У Китаї оголосили третій із чотирьох рівень небезпеки

Китайські метеорологи оголосили про третій - оранжевий рівень небезпеки у зв`язку з наближенням до прибережних районів тропічного шторму "Лінфа". Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Це вже третій тропічний шторм цього року, який, як очікується, має досягти побережжя материкового Китаю в районі між східною частиною провінції Гуандун і південною частиною провінції Фуцзянь в неділю.

У КНР прийнята чотирирівнева система попередження про стихійні лиха, в якій рівень небезпеки позначається блакитним, жовтим, оранжевим або червоним кольорами.