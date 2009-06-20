Греція відкриває музей Акрополя

У Афінах відкривається новий довгоочікуваний музей Акрополя, і Греція сподівається, що це дозволить їй повернути на батьківщину скульптури і фриз Парфенона, що знаходяться в Британському музеї близько двохсот років, передає Бі-Бі-Сі.

Греція давно добивається повернення Елгінського мармуру, названого так за іменем британського дипломата лорда Елгіна, який вивіз статуї з Греції до Великої Британії в 1806 році.

Британська сторона не раз говорила, що Греції ніде зберігати мармур, і тепер грецька влада сподівається отримати перемогу в спорі.