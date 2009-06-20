У Німеччині активізувалися російські спецслужби

У Німеччині активізувалося російське промислове шпигунство.

Про це повідомляє газета «Welt am Sonntag» з посиланням на Буркхарда ЕВЕНА, представника німецького Федерального відомства по захисту конституції.

За його словами, найактивніше російські спецслужби підтримують вітчизняні компанії, які хочуть утвердитися в енергетичному секторі економіки Німеччини. Шпигунів, зокрема, цікавлять, розробки за альтернативними і відновлюваними джерелами енергії.

Урядовець закликав керівництво німецьких концернів приділяти підвищену увагу питанням захисту інформації.