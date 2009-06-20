Кількість жертв теракту в Іраку зросла до 50 осіб

Кількість жертв вибуху, який прогримів у суботу на околицях іракського міста Киркук, зросла до 50 осіб, 167 дістали поранення, передає агентство Рейтер з посиланням на поліцію.

Раніше повідомлялося про 35 загиблих і 120 поранених.

Вибуховий пристрій було закладено у вантажівку, за кермом якої перебував терорист-смертник. Вибух зруйнував приблизно 20 будинків.

Киркук розташований за 250 км від Багдада і є центром нафтової промисловості на півночі Іраку. В кінці травня на південних околицях міста терорист-смертник вчинив подібний теракт, тоді загинули 7 людей.