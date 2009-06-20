Поліція намагається розігнати мітинг у Тегерані

Поліція намагається розігнати мітинг, який проходить у суботу в Тегерані всупереч забороні влади, повідомляє Reuters. За повідомленням очевидців, поліцейські стали на шляху мітингуючих, які намагаються зібратися на столичній площі, і застосували палиці і водомети проти тих, хто вирішив прорватися через оточення.

За даними телеканалу Sky News, поліцейські стріляють в повітря, на кадрах з місця події видно, що натовп протестувальників розсіюється. Всього на мітинг зібралися близько 3 тисяч осіб.

Reuters повідомляє про застосування сльозогону проти демонстрантів.

За даними агентства, перед тегеранським університетом зібралися до 2 тисяч осіб.

Кандидати в президенти Ірану: екс-спікер парламенту Мехді Кярубі, екс-прем`єр Мірхоссейн Мусаві і колишній начальник Революційної гвардії Мохсен Різай зустрілися в суботу з представниками Іранської наглядової ради, які вислухали претензії трьох кандидатів в президенти щодо порушень під час минулих виборів. За підсумками зустрічі, нагадує РІА “Новости”, наглядова рада дала згоду піддати перерахункові вибірково 10% бюлетенів президентських виборів, підсумки яких оскаржує опозиція.