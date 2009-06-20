Кореспондент New York Times втік від талібів

Кореспондент газети New York Times Девід Род, викрадений в Афганістані 10 листопада 2008 р., зміг вибратися з полону талібів і нині в безпеці на американській військовій базі. Як повідомило сьогодні видання, їх журналіст і його афганський товариш перелізли через стіну укріплення в горах Північного Вазиристану, де їх тримали в ув`язненні, і вийшли на розвідника пакистанської армії, який привів їх до військових. Після цього колишні заручники були переправлені на американську базу Баграм в Афганістані.

Associated Press повідомляє, що досі історія з викраданням журналіста New York Times трималася у секреті. На прохання газети, інші західні ЗМІ утрималися від публікації матеріалу, щоб не піддавати життя кореспондента небезпеці.

41-річний журналіст Д.Род приїхав до Афганістану торік на початку листопада для роботи над книгою про американську присутність в Афганістані. Він домовився про інтерв`ю з місцевим польовим командиром "Талібан" в провінції Логар і був схоплений, коли приїхав на зустріч.

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