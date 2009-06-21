Німеччину і Данію з'єднає міст завдовжки 20 км

Незважаючи на протести «зелених» і жителів прилеглих регіонів, Бундестаг затвердив договір між Німеччиною і Данією про будівництво 20-кілометрового моста через протоку Фемарн-Бельт у Балтійському морі, передає Deutsche Welle.

«Зелені» попереджають про негативний вплив будівництва і експлуатації моста на морську флору і фауну. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія побоюється втрати безлічі робочих місць у зв`язку з припиненням поромного сполучення між островами. Крім того, туристична галузь чекає збитків у роки будівництва моста.

Бюджет проекту становить 5,6 млрд. євро, з яких близько 800 млн. євро надасть німецький уряд. Основну ж частину витрат – 4,6 млрд. євро – візьме на себе Данія, у власності якої згодом і перебуватиме міст. На ньому передбачено чотири смуги для руху автомобілів і двоколійна залізниця.

За використання моста передбачається стягувати плату. Будівельні роботи почнуться в 2012 році, а через шість років планується пустити міст в експлуатацію.