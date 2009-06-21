У Грузії автомобіль місії ЄС підірвався на протитанковій міні

16:11, 21 червня 2009
Світ
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Одна людина загинула

Одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення в результаті підриву машини місії спостерігачів Євросоюзу сьогодні близько 10.30 на протитанковій міні в селі Мужава Цаленджихського району (Західна Грузія), поблизу адміністративного кордону з Абхазією.

Як повідомили інформагентству «Новини-Грузія» в МВС Грузії, в машині, яка вибухнула на міні, знаходилася медична група.

В результаті вибуху загинув водій автомашини Тензіг Ахаладзе - він отримав численні поранення і помер в лікарні міста Зугдіді.

Серйозні тілесні пошкодження отримав лікар Гега ПАТІАШВІЛІ, він також знаходиться в Зугдідській лікарні, його стан стабільний.

Патрулювання місцевості представники місії спостерігачів ЄС здійснювали на двох автомобілях. Другий автомобіль отримав незначні пошкодження в результаті вибуху.

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