У Грузії автомобіль місії ЄС підірвався на протитанковій міні
Одна людина загинула
Одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення в результаті підриву машини місії спостерігачів Євросоюзу сьогодні близько 10.30 на протитанковій міні в селі Мужава Цаленджихського району (Західна Грузія), поблизу адміністративного кордону з Абхазією.
Як повідомили інформагентству «Новини-Грузія» в МВС Грузії, в машині, яка вибухнула на міні, знаходилася медична група.
В результаті вибуху загинув водій автомашини Тензіг Ахаладзе - він отримав численні поранення і помер в лікарні міста Зугдіді.
Серйозні тілесні пошкодження отримав лікар Гега ПАТІАШВІЛІ, він також знаходиться в Зугдідській лікарні, його стан стабільний.
Патрулювання місцевості представники місії спостерігачів ЄС здійснювали на двох автомобілях. Другий автомобіль отримав незначні пошкодження в результаті вибуху.