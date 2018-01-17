Росія допомагає КНДР обходити санкції - Трамп

Росія допомагає Північній Кореї уникати введених відносно КНДР міжнародних санкцій.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters.

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Трамп, зокрема, заявив, що Росія допомагає КНДР в отриманні заборонених санкціями товарів.

"Росія не допомагає нам взагалі з Північною Кореєю. Те, в чому Китай нам допомагає, Росія зводить до нуля. Іншими словами, вона компенсує те, що робить Китай", - сказав він.

Зазначається, що президент США похвалив Китай за його дії в напрямку обмеження постачання нафти й вугілля в Північну Корею.

За словами Трампа, президент Росії Володимир Путін міг багато зробити в цьому напрямку. "Але, на жаль, у нас не дуже тісні відносини з Росією", - додав президент США.

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американська сторона представить свої пропозиції щодо посилення режиму санкції проти КНДР у тому випадку, якщо керівництво країни зробить нові провокації.