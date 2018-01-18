Тіллерсон звинуватив Росію в порушенні санкцій проти КНДР
08:14, 18 січня 2018Світ
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За його словами, Росія не дотримується санкції в першу чергу щодо поставок палива, однак на інші області це теж поширюється.
Ілюстрація REUTERS
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія не застосовує всі санкції проти КНДР, передає Reuters.
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«Для нас очевидно, що вони не застосовують всі санкції, і є деякі докази того, що вони можуть звести нанівець деякі санкції», — заявив Тіллерсон.
За його словами, Росія не дотримується санкції в першу чергу щодо поставок палива, однак на інші області це теж поширюється.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР «обходити» міжнародні санкції.
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