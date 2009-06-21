Італія готова допомагати іранським маніфестантам

Італія готова взяти участь в міжнародних зусиллях з надання гуманітарного сприяння іранським маніфестантам, ідеться в заяві МЗС Італії, текст якого поширений у неділю ввечері.

"Міністр закордонних справ Франко Фраттіні вже дав інструкції щодо цього посольству Італії в Тегерані, де може знадобитися допомога пораненим демонстрантам", - наголошується в документі.

Реакція Італії послідувала після того, як стало відомо, що Швеція, яка з 1 липня візьме на себе головування в ЄС, має намір провести консультації з європейськими партнерами щодо координації зусиль з прийому в посольствах іранських демонстрантів і надання пораненим медичної допомоги.

Голова МЗС Італії закликав владу Ірану якнайшвидше припинити насильство і кровопролиття. Від імені уряду Італії він висловив занепокоєння через загибель людей у Тегерані. При цьому він наголосив, що Італія "поважає Іран і його суверенітет" і визнає важливу роль, яку Тегеран може відіграти в стабілізації ситуації в Афганістані.

Раніше Фраттіні офіційно запросив представника Ірану на розширену нараду міністрів закордонних справ країн G8, яка відкриється 25 червня в італійському місті Трієсті.

РІА "Новости"