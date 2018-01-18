Дамаск пообіцяв збивати турецькі винищувачі над Сирією

Заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мікдад заявив, що збройні сили країни будуть збивати турецькі винищувачі, які воюють над територією Сирії.

Про це повідомляє Associated Press.

Таку заяву дипломат зробив на тлі того, як Анкара має намір почати військові дії проти курдів на півночі Сирії, біля кордону з Туреччиною.

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За словами Мікдада, Дамаск буде розцінювати будь-який напад турецьких військ на курдські формування як «акт агресії» і порушення міжнародного законодавства.

Раніше генштаб Туреччини розпорядився привести війська на кордоні з Сирією в стан підвищеної бойової готовності.