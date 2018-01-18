Туреччина привела армію в стан підвищеної боєготовності
11:14, 18 січня 2018Світ
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На кордон із Сирією прибула бронетехніка.
Ілюстрація / REUTERS
Генштаб Туреччини розпорядився привести війська на кордоні з Сирією в стан підвищеної бойової готовності.
Як передає Anadolu, на кордон із Сирією прибула бронетехніка.
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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів в регіонах Манбідж і Афрін.
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