Туреччина привела армію в стан підвищеної боєготовності

Генштаб Туреччини розпорядився привести війська на кордоні з Сирією в стан підвищеної бойової готовності.

Як передає Anadolu, на кордон із Сирією прибула бронетехніка.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька армія може протягом тижня почати операцію на території сирійських курдів в регіонах Манбідж і Афрін.