Трамп назвав Мексику найнебезпечнішою країною в світі
Він вважає цю країну найнебезпечнішою в світі і тому від неї треба відгородитися стіною.
Президент США Дональд Трамп, говорячи про необхідність будівництва прикордонної стіни, назвав Мексику найнебезпечнішою країною в світі. «Нам необхідна стіна для захисту та безпеки нашої країни. Нам потрібна стіна, щоб зупинити масовий приплив наркотиків з Мексики, яка тепер визнана найнебезпечнішою країною в світі. Якщо не буде стіни, не буде і угоди!» - написав Трамп в "Твіттері".
Читайте такожМоделі "cтіни Трампа" перевірять на міцність кувалдами і факелами (фото)У рейтингу Global Peace Index Мексика знаходиться на 22 місці за рівнем небезпеки, у рейтингу Всесвітнього економічного форуму конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму за 2017 рік - на 24 місці.
США планують звести стіну довжиною 509 км, а також зміцнити вже існуюче загородження довжиною 655 км. Якщо плани адміністрації Трампа втіляться в життя, то до 2027 року більше половини кордону з Мексикою буде укріплено стіною.
We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018