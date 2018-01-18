Трамп назвав Мексику найнебезпечнішою країною в світі

Президент США Дональд Трамп, говорячи про необхідність будівництва прикордонної стіни, назвав Мексику найнебезпечнішою країною в світі. «Нам необхідна стіна для захисту та безпеки нашої країни. Нам потрібна стіна, щоб зупинити масовий приплив наркотиків з Мексики, яка тепер визнана найнебезпечнішою країною в світі. Якщо не буде стіни, не буде і угоди!» - написав Трамп в "Твіттері".

Читайте такожМоделі "cтіни Трампа" перевірять на міцність кувалдами і факелами (фото)У рейтингу Global Peace Index Мексика знаходиться на 22 місці за рівнем небезпеки, у рейтингу Всесвітнього економічного форуму конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму за 2017 рік - на 24 місці.

США планують звести стіну довжиною 509 км, а також зміцнити вже існуюче загородження довжиною 655 км. Якщо плани адміністрації Трампа втіляться в життя, то до 2027 року більше половини кордону з Мексикою буде укріплено стіною.