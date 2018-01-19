Автомобіль збив пішоходів на набережній в Ріо-де-Жанейро, загинуло немовля

Автомобіль наїхав на пішоходів на набережній Копакабана в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. В результаті інциденту постраждали принаймні 15 осіб.

Читайте такожУ США неадекватний водій залетів на автомобілі у вікно на другому поверсі клініки (фото)

Про це повідомляє телеканал Globo з посиланням на дані співробітників рятувальних служб, передає РБК.

Пізніше телеканал уточнив, що при аварії в лікарні загинула восьмимісячна дитина.

Інцидент, за їх словами, стався близько 20:30 за місцевим часом. У цей момент на набережній, та велосипедній доріжці, що йде уздовж неї, як зауважує Globo, було багато людей.

Водій, який в момент події перебував за кермом автомобіля, за словами співрозмовників телеканалу, вже затриманий. Ним виявився 41-річний Антоніо де Алмейда Анакім. Він, як уточнює видання, стверджує, що під час їзди з ним трапився епілептичний припадок.