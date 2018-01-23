У центрі Лондона через витік газу евакуювали майже півтори тисячі людей

У лондонському районі Вест-Енд (західна частина центру міста) через витік газу з готелю та нічного клубу евакуювали приблизно 1450 осіб.

Як повідомляє BBC, посилаючись на інформацію рятувальників, витік газу знайшли на Крейвен Стріт - недалеко від центральної міської вулиці Стренд.

Читайте такожВибух у метро Лондона: поліція затримала 18-річного підозрюваногоАварійні служби викликали на місце після другої ночі за місцевим часом. Дороги до небезпечної зони було перекрито. Крім того, було закрито залізничний вокзал Чарінг-Кросс.

Зазначається, що поліція працює з рятувальниками та відповідальними відомствами, аби ліквідувати витік.

Нагадаємо, у червні минулого року на заході Лондона сталась масштабна пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Її жертвами стали щонайменше 79 осіб. Влада заявляла, що на початок пожежі в будівлі могли перебувати до 600 осіб.