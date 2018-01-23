Росія може розв'язати війну раптово - глава британського Генштабу (відео)

Нинішня Росія - найбільша загроза безпеці Великобританії на державному рівні з часів холодної війни, й її ворожість може проявитися раніше, ніж прийнято думати на британських островах.

Про це заявив у ході лекції в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень начальник Генштабу країни Нік Картер, якого прийнято вважати "яструбом" в уряді Британії, передає "Ліга".

"Це не криза, а серія криз, з якими ми стикаємося, це стратегічний виклик, що вимагає не менш стратегічної відповіді", - додав він.

Зазначимо, що Картер управляє британським Генштабом з дня укладення перших Мінських угод щодо Донбасу у вересні 2014 року.

За його словами, збройний конфлікт НАТО з РФ може "початися раптово і непередбачувано". Більшу частину 40-хвилинної промови він присвятив опису різних загроз із путінської Росії. НГШ Великобританії також продемонстрував відеоролик Міноборони РФ, в якому показана російська бойова техніка - флот, авіація й інше, і відзначив 12-кратне збільшення тільки арсеналу ракет далекого радіусу ураження.

При цьому, стверджує військовий, основна зброя цієї нової війни необов'язково буде "тим, що бахає"; воно може включати управління енергопотоками, хабарництво, корупційні практики, кібератаки, точкові вбивства, фейкові новини, пропаганду і залякування військовою силою.

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Картер вважає, що нинішня Росія являє собою "найбільш комплексний і серйозний виклик безпеки, з яким ми стикалися із закінчення холодної війни", і Заходу слід провести логічний ланцюжок подій останніх років, пов'язаних з агресією РФ, трохи далі, щоб зрозуміти - більше немає чітких станів війни і миру, натомість є "низка перехідних станів між ними".

"Ризик, з яким ми зіткнулися... скоріше схожий на хронічну інфекційну хворобу, яка буде з'їдати нас, в результаті чого наша здатність протидіяти буде помітно обмежена - і ми будемо переможеними в цій битві", - наголосив генерал.

Картер провів паралелі між сьогоднішньою ситуацією, коли в РФ переймаються, що Захід у наступну декаду може отримати серйозну технологічну перевагу, і станом справ у 1912 році, коли в Російській імперії заявляли, що "краще атакувати зараз, тому що до 1925 року Росія надто слабка порівняно з модернізованою Німеччиною". Японія зробила аналогічні висновки у 1941-му, коли вступила у війну проти США, зазначив генерал.

"Росія може почати війну раніше, ніж ми очікуємо, і набагато раніше, ніж нам би було "зручно" в нинішніх обставинах. Швидше за все, вони постараються... підірвати довіру до НАТО. "Розділяй і володарюй" - таке їхнє завдання, і саме наш міжнародний порядок призначений для запобігання цим діям", - розповів Картер.

За його словами, війна Росії проти Заходу розпочнеться "не з маленьких зелених чоловічків, а з того, чого ми не очікуємо". "Нам не варто розробляти шаблон протидії на основі того, що ми вже бачили", - наголосив він.

Картера підтримав екс-глава Міноборони країни Майкл Феллон, який уперше виступив публічно з дня відставки в листопаді 2017 року. Він заявив, що уряд має збільшити військовий бюджет до 2,5% ВВП (додатково близько £7,7 млрд), і зазначив, що неодноразово попереджав про зростання російської загрози.

"У нас є всі докази намірів Путіна підірвати західні демократії - від Нідерландів до Чорногорії і від Німеччини до США. А за допомогою кібератак наші вороги можуть атакувати в будь-якій точці планети, причому йдеться не тільки про викрадення даних", - наголосив Феллон.

Відео: Youtube / Euronews