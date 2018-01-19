Україна зіткнеться з підвищеним ризиком дестабілізації у 2018 році – західні аналітики

Небезпечна суміш зі зростаючого невдоволення у суспільстві, зростання підтримки популістів і підвищення доступності зброї в результаті конфлікту на сході створюють ризики дестабілізації України в 2018 році, напередодні виборів, що наближаються.

Про це йдеться в статті аналітика Джеймса Целера, опублікованій проектом Global Risk Insights (GRI).

Автор зазначає, що Україна за підтримки донорів бере участь у програмі модернізації, спрямованій на боротьбу з корупцією, реформування економіки і створення передумов для побудови ефективної системи управління країною. З іншого боку, опір реформам з боку зацікавлених осіб створює загрози для підриву програми реформ, що реалізується урядом з 2014 року.

Фоном для цих процесів виступає конфлікт на Сході України, підкреслюючи непрості умови, в яких лідери країни змушені діяти у 2018 році.

Автор вказує, що українська економіка, згідно з прогнозами Світового банку, продовжить стійке зростання. Очікується, що в середньостроковій перспективі зростання ВВП має скласти близько 4%. Це знаменує успішний поворот України від економічного занепаду, який почався після протестів на Майдані і конфлікту на Донбасі.

Читайте такожСвітовий банк: економіка України цього року зросте на 3,5%Відзначається, що програми МВФ та інших донорів продовжують виступати ефективним інструментом спрямування України шляхом реформ. Ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС стала індикатором прогресу, зробленого Києвом за останні кілька років.

Аналітик підкреслює, що для України набуття угодою чинності гарантує більш широкий доступ на ринки ЄС, а також робить її більш привабливою для іноземних інвесторів. Наданий Україні безвіз також посилює зв'язок країни з Євросоюзом.

Тим не менш, Целер зазначає, що незважаючи на значний прогрес України у реформах та її наближення до європейських норм і цінностей, минулий рік також показав низку проблем, які стоять на шляху прогресу.

Однією з ключових проблем, на думку автора, залишається корупція, яка загрожує підірвати прогрес, досягнутий за минулі роки. Хоча Україна з 2014 року зробила серйозні кроки в цьому напрямку (зокрема – створення НАБУ і запровадження заходів, що підвищують прозорість власності), недавні події продемонстрували перешкоди, які повинні подолати реформатори, щоб не допустити відкату реформ. Так, у грудні 2017 року держсекретар США Рекс Тіллерсон відреагував на зрив розслідування НАБУ щодо чиновників високого рівня, попередивши, що Україна може «втратити душу в корупції».

Автор зазначає, що напередодні виборів 2019 року сильні представники «старої системи» нарощують вплив і «шукають відплати» щодо борців з корупцією. На його думку, якщо уряд України не підтримає антикорупційні зусилля через розширення судової реформи та створення незалежного антикорупційного суду, слабкості країни можуть посилюватися, створюючи ризики для політичної стабільності в середньостроковій перспективі.

Згідно з дослідженням компанії Dalia Research, рейтинги президента України залишаються на низькому рівні - близько 20%, а довіра до судової системи зменшилася з 29% до 22% в період з листопада по грудень 2017 року. Це, як зазначає експерт, підкреслює зростаюче невдоволення населення темпами реалізації реформ.

За словами аналітика, розчарування населення від невдач уряду в боротьбі з реалізацією реформ вже призвело до виникнення протестів в 2017 році, хоча вони і поступалися протестам 2014 року за масштабами і рівнем конфронтації між активістами і силовиками. Подібні акції протесту, як наголошується, ймовірно, продовжаться і в 2018 році, їх ризик буде зростати, якщо влада буде терпіти невдачі в реалізації свого мандата на реформування країни.

Оглядач зазначає, що провал в реалізації реформ, на якій наполягають донори, подібні МВФ, також майже напевно створює ризик для фінансової стабільності країни, оскільки призведе до затримки виплати нового траншу МВФ в рамках програми допомоги.

Читайте такожЕксперт розповів про нерадісні наслідки можливої "сварки" України з МВФЦелер підсумовує, що в 2018 році адміністрація Петра Порошенка зіткнеться з найскладнішими викликами свого нинішнього терміну, а їх вирішення затребує гострих політичних маневрів, дотримання вимог громадськості і донорів, а також балансування у відносинах «між Росією з одного боку, та ЄС і США – з іншого».

«Це було б складним завданням для будь-якого уряду, але конкретно в разі Порошенка не очевидно, що у нього є політичний капітал або громадська підтримка для його вирішення», - підсумовує експерт.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України від 17 жовтня минулого року почалася акція, учасники якої вимагали скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко, який і зараз залишається під будівлею Парламенту. Акції супроводжувалися заворушеннями.

Президент України Петро Порошенко заявив, що головні організатори мітингу під Верховною Радою планували дестабілізувати ситуацію в Україні.