Помер виконавець ролі Тінкі-Вінкі в "Телепузиках", гостей попросили прийти на похорон в яскравому одязі

Британський кіноактор Саймон Шелтон, який був героєм всім відомого серіалу "Телепузики" в ролі фіолетового Тінкі-Вінкі, помер у віці 52 років, – через чотири дні після його дня народження. Про причини смерті поки немає інформації, проте в коментарях в мережі повідомляють, що він загинув в аварії. Про це повідомляє Mirror.

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Батько трьох дітей, родич кіноактора Роберта Доуса і дядько актриси Емілі Атаки – Саймон Шелтон – останнім часом проживав в графстві Бедфордшир у Великобританії і займався балетом і хореографією.

Незадовго до смерті Саймон на сторінці в Facebook написав зворушливе повідомлення про сімейну вечерю. "Я знаходився в казковому Вірралі (район Англії) і мав фантастичну різдвяну вечерю з Джудіт і її надзвичайно простим батьком Кеном. Сподіваюся, що ви всі щасливі і здорові", – писав Саймон.

Гостей попросили прийти на похорон актора в одязі яскравого забарвлення.