Знаменитості влаштували свято на честь подружки Міккі Мауса (фото)

Мультперсонаж студії Disney Мінні Маус отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді. Привітати Мінні з досягненням прийшли генеральний директор Disney Роберт Айгер, співачка Кеті Перрі і супермодель Хайді Клум. Зірка була офіційно відкрита на церемонії, яка відбулася вчора ввечері.

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Кеті Перрі на святі в честь Мінні Маус з'явилася в червоній сукні у великий горох, таким віддає перевагу і сама Мінні. Образ співачка доповнила крислатим капелюхом того ж кольору, що і вбрання. Хайді Клум теж вибрала плаття в горох, тільки в більш класичному виконанні: вона віддала перевагу фасоном, обтягуючому силует, довжину трохи нижче коліна, пише Elle.

Мінні Маус в 2018 році «виповнюється» 90 років, і в рік ювілею героїня мультфільмів отримала зірку на Алеї слави. До речі, її «екранний партнер», Міккі Маус, обзавівся іменною зіркою ще в 1978 році.