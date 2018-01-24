В Афганістані 11 людей поранені під час нападу на офіс гуманітарної організації

Щонайменше 11 людей зазнали поранень у місті Джелалабад на сході Афганістану, де стався напад на офіс міжнародної гуманітарної організації Save the Children, передає радіо Свобода.

Читайте такожООН: напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочинЗа даними речника губернатора провінції Нангархар, спершу поруч із будівлею пролунав вибух, після цього до приміщення увірвалися бойовики. Бій між нападниками та силами безпеки триває.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня, таліби в столиці країни Кабулі атакували готель, убивши щонайменше 30 людей, включно з 14 іноземцями, серед яких було семеро українців.